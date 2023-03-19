Бауырсаки и коже: на выборах в Кызылорде отметили Наурыз

Фото: BaigeNews.kz/Айнур Тулешова

В Кызылординской области зарегистрирована 373 избирательных участка. Все они начали работу согласно штатному расписанию, сейчас полным ходом идут внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов РК. По традиции самым первым избирателям вручены памятные подарки. Также организован праздничный дастархан с горячими баурсаками и Наурыз коже, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во всех избирательных участках чувствуется праздничная атмосфера. Играют казахские песни, многие сотрудники одеты в национальные костюмы. Поставлены юрты с угощениями, горячие баурсаки и вкусный Наурыз коже поднимают избирателям настроение.

В избирательном участке №207 созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями. Установлены пандусы, есть тактильные указатели и специальные трафареты. С раннего утра активность избирателей радует. Они угощаются баурсаками и Наурыз коже.

"На нашем участке зарегистрированы 1905 избирателей. Внеочередные выборы проходят в преддверии праздника Наурыз. Поэтому решили накрыть дастархан с угощениями. Также планируем сегодня организовать среди молодёжи состязание по национальным видам спорта и народные игры", — прокомментировала председатель участковой избирательной комиссии № 207 Алия Досмаханова.

В избирательном участке №250 организовали целую концертную программу. На сцене выступают артисты, показывают отрывки национальных традиции народа. Двери юрты открыты для желающих. Можно пить чай со сладостями, и, конечно, отведать вкусного Наурыз коже.