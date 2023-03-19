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BaigeNews.kz/Айнур Тулешова Сегодня, 11:23
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Сегодня, 11:23
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Фото: BaigeNews.kz/Айнур Тулешова

Бауырсаки и коже: на выборах в Кызылорде отметили Наурыз

В Кызылординской области зарегистрирована 373 избирательных участка. Все они начали работу согласно штатному расписанию, сейчас полным ходом идут внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов РК. По традиции самым первым избирателям вручены памятные подарки. Также организован праздничный дастархан с горячими баурсаками и Наурыз коже, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во всех избирательных участках чувствуется праздничная атмосфера. Играют казахские песни, многие сотрудники одеты в национальные костюмы. Поставлены юрты с угощениями, горячие баурсаки и вкусный Наурыз коже поднимают избирателям настроение.

В избирательном участке №207 созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями. Установлены пандусы, есть тактильные указатели и специальные трафареты. С раннего утра активность избирателей радует. Они угощаются баурсаками и Наурыз коже. 

"На нашем участке зарегистрированы 1905 избирателей. Внеочередные выборы проходят в преддверии праздника Наурыз. Поэтому решили накрыть дастархан с угощениями. Также планируем сегодня организовать среди молодёжи состязание по национальным видам спорта и народные игры", — прокомментировала председатель участковой избирательной  комиссии № 207 Алия Досмаханова.

В избирательном участке №250 организовали целую концертную программу. На сцене выступают артисты, показывают отрывки национальных традиции народа. Двери юрты открыты для желающих. Можно пить чай со сладостями, и, конечно, отведать вкусного Наурыз коже. 

"Сегодня очень важный день для всех казахстанцев, мы голосуем за будущее нашей страны. Мне очень понравилась праздничная атмосфера на избирательных участках. Попробовал Наурыз коже, очень вкусно. Всем организатором большое спасибо", — сказал житель Кызылорды Куанышбек Манат.

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#выборы #Голосование #Кызылорда
Айнур Тулешова Журналист
Сегодня, 11:23
225
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