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sports.kz Вчера, 22:53
342
Вчера, 22:53
342
Фото: sports.kz

Баскетболисты "Астаны" в гостях обыграли прямых конкурентов в Единой лиге ВТБ

В матче Единой лиги ВТБ "Астана" в гостях одержала победу над "Минском", передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой "Астаны" со счётом 76:65 (20:15, 22:19, 18:15, 16:16). Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Астаны" Кваме Вон, набравший за матч 15 очков.

Для "Астаны" эта победа стала третьей в сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ. Казахстанский клуб остался на 11-м месте в турнирной таблице, но приблизился к "Енисею" (с четырьмя победами он идет на 10-м месте). 

Что касается "Минска", то белорусская команда осталась на последнем, 12-м месте в таблице, с единственной победой в активе. 

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#Баскетбол #спорт
BaigeNews.kz
Вчера, 22:53
342
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