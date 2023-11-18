"Барыс" всухую проиграл "Металлургу"
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В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с магнитогорским "Металлургом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследнем месте Восточной конференции, а российский занимал первую.
Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Ножье, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Бекетаев-Шалапов, Савицкий-Шестаков-Муратов; Нургалиев-Королёв, Старченко-Апальков-Рымарев; Гайтамиров-Кайыржан, Омирбеков-Червени-Логвин.
Первый период остался за хозяевами, они вели с минимальным счетом, во втором сумев закрепить успех. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам довести игру до победы — 2:0. В прошлом поединке астанчане с таким же счетом уступили челябинскому "Трактору".
20 ноября "Барыс" в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".
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