"Барыс" у себя дома потерпел обидное поражение от "Лады"

Астанинский "Барыс" сыграл с тольяттинской "Ладой" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмую строчку Восточной конференции, а российский был на седьмой.

Первый период остался без заброшенных шайб. Во втором на две от гостей хозяева ответили взятием Понтуса Оберга. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила — 1:4.

26 февраля в своем последнем матче сезона "Барыс" дома примет новосибирскую "Сибирь".