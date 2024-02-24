"Барыс" у себя дома потерпел обидное поражение от "Лады"
Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
79Фото: ХК Барыс
Астанинский "Барыс" сыграл с тольяттинской "Ладой" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмую строчку Восточной конференции, а российский был на седьмой.
Первый период остался без заброшенных шайб. Во втором на две от гостей хозяева ответили взятием Понтуса Оберга. Заключительная двадцатиминутка ничего существенно не изменила — 1:4.
26 февраля в своем последнем матче сезона "Барыс" дома примет новосибирскую "Сибирь".
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