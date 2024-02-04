"Барыс" проиграл седьмой подряд матч в КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с хабаровским "Амуром" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнюю позицию Восточной конференции, а российский был на девятой.

Олег Болякин выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Ножье, Оберг-Апальков-Червени; Хенкель-Нургалиев, Старченко-Шестаков-Савицкий; Бекетаев-Гайтамиров, Рымарев-Омирбеков-Асетов; Борисевич-Гурков-Рахманов, Оспанов.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Романа Старченко. Во второй части игры гостям удалось выровнять положение. Все решала заключительная двадцатиминутка, где команды обменялись шайбами, отвечать россиянам пришлось Аркадию Шестакову. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Амур", казахстанский клуб уступил в седьмой раз подряд.

Во вторник команды проведут повторный матч в Астане.