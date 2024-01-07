"Барыс" проиграл "Салавату Юлаеву", но победил в драке на льду

Астанинский "Барыс" сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщает Sports.kz, перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследней строчке Восточной конференции, а российский занимал третью.

Первый период остался за хозяевами, они забросили одну безответную шайбу. Во второй части игры дубль оформил Джошуа Ливо, только после этого отметился Энтони Камара, но соперник восстановил перевес. Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам отличиться дважды усилиями Самата Данияра и Дмитрия Апалькова. Счёт 5:3 — это второе подряд поражение астанчан.

Telegram-канал "Спорт Шредингера" отметил, что этот матч запомнился ещё одним ярким моментом — дракой хоккейистов на льду.

"В драке победа осталась за "Барысом". Но в матче победил "Салават Юлаев". Драка случилась в первом периоде: американский нападающий "Барыса" Джозеф ЛаБейт побил Данила Башкирова. Забили же у "Барыса" американский форвард Энтони Камара (10 шайб в 16 матчах), защитник сборной Казахстана Самат Данияр и российский нападающий Даниил Апальков", — отмечает канал.

Следующий матч "Барыс" проведёт в гостях против казанского "Ак Барса" девятого января.