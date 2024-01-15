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"Барыс" проиграл матч "Ладе" в Астане

Сегодня, 22:02
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hcbarys.kz Сегодня, 22:02
Сегодня, 22:02
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Фото: hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" сыграл с тольяттинской "Ладой" домашний матч в Континентальной хоккейной лиги и потерпел поражение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнюю строчку Восточной конференции, а российский был на шестой.

Первый период с минимальным счётом остался за гостями. Во второй части игры россияне забросили ещё две безответные шайбы в ворота Андрея Шутова. В заключительной двадцатиминутке "Лада" довела всё до победы - 3:0.

Казахстанцы проиграли четвёртый матч подряд.

16 января "Барыс" на своём льду встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

 

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