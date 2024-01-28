"Барыс" проиграл казанскому "Ак Барсу"
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Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последней строчке Восточной конференции, а российский занимал седьмую.
Олег Болякин выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Скленичка-Ножье, Камара-Апальков-Оберг; Нургалиев-Гайтамиров, Омирбеков-Шестаков-Савицкий; Хенкель-Шалапов, Асетов-Червени-Шайхмедденов; Кайыржан-Оспанов, Рымарев-Борисевич-Муратов.
Первый период остался за гостями, на две их шайбы хозяева ответили одной от Давида Скленички. Вторая часть игры ничего не изменила. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам довести все до победы — 3:1, казахстанский клуб уступил пятый матч подряд.
31 января "Барыс" дома примет омский "Авангард".
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