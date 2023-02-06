Лента новостей
- Умер бывший президент Пакистана 01:08 92
- "Барыс" обыграл московский ЦСКА в матче КХЛ 00:15 193
- Казахстанка подала в суд из-за поста в Facebook 05.02.2023 318
- Самый большой аквапарк в Центральной Азии построят в Таразе 05.02.2023 348
- Казахстанские юноши обыграли женскую сборную России по хоккею 05.02.2023 345
- Спасатели Алматы готовы выехать на помощь с возможными подтоплениями в других областях 05.02.2023 271
- ГАЗ опрокинулся на трассе Алматы — Бишкек: госпитализированы четыре человека 05.02.2023 305
- Конкурс "Миссис Вселенная — 2022" выиграла россиянка 05.02.2023 448
- Боец из Казахстана вышел в финал Гран-при российской лиги 05.02.2023 444
- Остановка сердца: двух пациентов "откачали" в неотложке в ЗКО 05.02.2023 433
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 478
- Троих сельчан вызволили из снежного плена полицейские в Акмолинской области 05.02.2023 309
- Годовалый ребёнок получил ожоги в больнице Актау 05.02.2023 428
- Туман и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в трёх областях 05.02.2023 430
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 708
- Юношеская сборная Казахстана по футболу вырвала победу у России 05.02.2023 538
- Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана с Южной Кореей 05.02.2023 500
- "Углы Джоли", блефаропластика и филлеры: каковы риски в погоне за красотой 05.02.2023 544
- "Не могу удержаться от бешбармака" - Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 1369
- В Астане наказали родителей девочки, которая пришла в школу в три часа ночи 05.02.2023 886
- Жуткое ДТП попало на видео в Уральске 05.02.2023 525
- В Павлодаре реконструируют железнодорожный вокзал 05.02.2023 2043
- В США сошёл с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами 05.02.2023 472
- В бригаду скорой помощи в Казахстане добавили парамедика 05.02.2023 439
- От подтоплений в СКО готовятся защищать пять населённых пунктов 05.02.2023 433
- В Экибастузе продолжают устранять повреждения на теплосетях 05.02.2023 456
- Билл Гейтс раскритиковал планы Маска колонизировать Марс 05.02.2023 534
- Владельцам пострадавших от мороза теплиц в Туркестанской области поможет государство 05.02.2023 2102
- Суточная заболеваемость ковидом резко снизилась в Казахстане 05.02.2023 484
- Трёхлетняя годовщина Кордайских событий: как живёт регион сейчас 05.02.2023 525
- Спасатели ночью предотвратили подтопление пяти сёл в двух регионах Казахстана 05.02.2023 396
- США сбили китайский аэростат над Атлантикой 05.02.2023 523
- Бублик уступил во второй игре квалификации "Кубка Дэвиса" против Чили 05.02.2023 558
- Неблагоприятные метеоусловия в воскресенье будут в пяти городах страны 05.02.2023 483
- Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка укусила соперницу после поражения 05.02.2023 698
- Десятки тысяч человек в Китае умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер 05.02.2023 701
- 13 тысяч казахстанцев поддержали петицию против хиджамы 05.02.2023 601
- Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире в Абу-Даби 05.02.2023 547
- Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области 05.02.2023 832
- Мангистауские компании по вывозу медотходов обвинили в нарушениях 05.02.2023 493
- Асхат Аймагамбетов рассказал о планах на будущее 05.02.2023 676
- В Астане подрались футболисты из Кыргызстана и России 05.02.2023 827
- Жителям Риддера произведут перерасчет за теплоснабжение 05.02.2023 622
- Няня и медсестра подрались на глазах детей в детском саду Темиртау 04.02.2023 666
- Продать своих маленьких детей решила жительница ЗКО 04.02.2023 801
- На трассах Алматинской области из-за погоды ограничили движение 04.02.2023 566
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 1492
- Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ 04.02.2023 612
- Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана 04.02.2023 640
- Скончалась дочь Куляш Байсеитовой 04.02.2023 1906
- Паралыжник Ербол Хамитов получил служебную квартиру 04.02.2023 873
- Конькобежка Алина Дауранова завоевала золото в финале Кубка мира 04.02.2023 804
- Полицейский спас пожилую акмолинку, у которой случился инсульт 04.02.2023 618
- Пассажирский поезд сбил шесть лошадей в области Улытау 04.02.2023 548
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 15543
- Трендовые балаклавы научили вязать детей казахстанских военных 04.02.2023 616
- Арина Алтухова завоевала рейтинговый Кубок мира в Индонезии 04.02.2023 662
- Два рыбака провалились под лёд в Жамбылской области 04.02.2023 717
- Платность республиканских дорог обсудили в Казахстане 04.02.2023 633
- Талые воды подтопили дворы в нескольких сёлах Жамбылской области 04.02.2023 601
- Казахстанская горнолыжница завоевала золото в слаломе в Кыргызстане 04.02.2023 620
- Глава МЧС облетел на вертолёте подтопленные сёла в Туркестанской области 04.02.2023 498
- Семипалатинский ядерный полигон: о болезнях и низких компенсациях рассказали пострадавшие 04.02.2023 956
- Морозы до минус 50 градусов обещают в США и Канаде 04.02.2023 823
- Жансая Абдумалик и Элизабет Турсынбаева стали кандидатами в депутаты 04.02.2023 984
- Ограбивший пенсионерку мужчина задержан в Актобе 04.02.2023 608
- Мешкотара, лодки и мотопомпы: в ЗКО готовятся к павлодкам 04.02.2023 697
- Устроилась на работу и пропала: акмолинские полицейские нашли потерявшуюся женщину 04.02.2023 822
- Планы по разработке новых месторождений газа обсудили в Казахстане 04.02.2023 526
- Проглотившего столовую ложку мужчину спасли хирурги в Конаеве 04.02.2023 600
- Паралимпиец Ербол Хамитов поделился секретом успеха в спорте 04.02.2023 897
- Торговавший трамадолом без рецепта врач задержан в Туркестанской области 04.02.2023 484
- Лидер партии "Ауыл": продукты не растут на полках, на полках растут только цены 04.02.2023 651
- Отмечать День учителя в другую дату хотят в Казахстане 04.02.2023 550
- Рак в Казахстане: вина людей или плохая экология? 04.02.2023 618
- Водитель автобуса с телефоном возмутил жителей Актау 04.02.2023 525
- Столичный медицинский вуз стал лидером рейтинга "Атамекен" 04.02.2023 522
- Коронавирусом за сутки заразились 76 казахстанцев 04.02.2023 506
- В Астане к следующему учебному году построят 13 школ 04.02.2023 679
- Туристы застряли на канатной дороге горнолыжного курорта в Баянауле 04.02.2023 597
Сегодня, 00:15
201
201Фото: hcbarys.kz
"Барыс" обыграл московский ЦСКА в матче КХЛ
Астанинский ХК "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде обыграл московский ЦСКА со счётом 6:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место Восточной конференции лиги, а российский занимал третью на Западе, помимо этого "армейцы" являются действующими обладателями Кубка Гагарина.
13 февраля "Барыс" примет санкт-петербургский СКА.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 477
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 707
- "Не могу удержаться от бешбармака" - Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 1365
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 1492
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 15525
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1457
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 1982
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2066
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70390
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 20560
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22092
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1983
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4908
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7128
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1904
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2310
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2007
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 249717
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1705
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1820
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3063
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2683
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2078
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2089
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3666
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3143
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3774
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2166
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2143
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2744
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2254
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2890
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2283
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2492
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4230
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2641
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2573
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13677
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2345
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2847
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6365
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2838
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3279
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3830
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10015
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3133
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16625
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4016
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3279
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 132289
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3145
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40775
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6859
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6473
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6449
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 16891
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7002
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20674
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10271
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3398
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3953
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3328
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3780
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26974
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9042
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3150
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6160
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3475
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3957
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10735
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10306
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9375
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5429
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5633
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5771
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7662
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3963
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4650
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 5188
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55907
-
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 746
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 754
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 668
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 756
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 717
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 811
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1051
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1110
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1160
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1027
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1319
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1133
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1142
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1189
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1017
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1084
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1063
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1358
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 991
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1148
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1142
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1147
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1268
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1256
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1384
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1456
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1347
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1831
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1744
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2546
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1893
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1804
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2504
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1923
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2474
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2133
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2358
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2509
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2466
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2453
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2386
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2231
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2439
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2536
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2552
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2545
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2724
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2620
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2947
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3023
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2852
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2881
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3059
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2958
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3177
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3041
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2967
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3131
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3217
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5539
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3773
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4455
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5447
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5151
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5132
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4984
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4504
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 6346
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6063
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7698
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7794
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7739
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 6169
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 6041
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6315
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6775
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 6169
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5648
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 7170
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6956