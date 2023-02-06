"Барыс" обыграл московский ЦСКА в матче КХЛ

Фото: hcbarys.kz

Астанинский ХК "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде обыграл московский ЦСКА со счётом 6:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место Восточной конференции лиги, а российский занимал третью на Западе, помимо этого "армейцы" являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

13 февраля "Барыс" примет санкт-петербургский СКА.