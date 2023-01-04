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Sports.kz Сегодня, 01:24
153
Сегодня, 01:24
153
Фото: Sports.kz

"Барыс" начал 2023 год с победы в матче

В первом матче 2023 года астанинский "Барыс" дома сыграл с магнитогорским "Металлургом", передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятой строчке Восточной конференции лиги, а "Металлург" занимал вторую.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Мищенко, Шевченко-Вей-Михайлис; Бекетаев-Грэм, Бракко-Шестаков-Петухов; Гайтамиров-Григорьев, Савицкий-Борисевич-Луис; Кайыржан-Данияр, Асетов-Сагадеев-Шайхмедденов.

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#Барыс #хоккей #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:24
153
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