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"Барыс" начал 2023 год с победы в матче
В первом матче 2023 года астанинский "Барыс" дома сыграл с магнитогорским "Металлургом", передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятой строчке Восточной конференции лиги, а "Металлург" занимал вторую.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Мищенко, Шевченко-Вей-Михайлис; Бекетаев-Грэм, Бракко-Шестаков-Петухов; Гайтамиров-Григорьев, Савицкий-Борисевич-Луис; Кайыржан-Данияр, Асетов-Сагадеев-Шайхмедденов.
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