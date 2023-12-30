"Барыс" эффектно расправился с фаворитом и выиграл третий подряд матч в КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с челябинским "Трактором" в заключительном матче 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место Восточной конференции, а российский был на пятой.

Олег Болякин выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Хенкель-Данияр, ЛаБейт-Червени-Камара; Скленичка-Ножье, Старченко-Шестаков-Оберг; Бекетаев-Шалапов, Савицкий-Апальков-Муратов; Оспанов, Рымарев-Омирбеков-Асетов.

Первый период хозяева выиграли в три безответные шайбы, отличились Аркадий Шестаков, Давид Скленичка, и Рудольф Червени. На второй гости заменили вратаря, но и он почти сразу пропустил от Энтони Камары, а в заключительном россияне сумели сократить разрыв, однако Шестаков оформил дубль. Счёт 5:1 — третья подряд победа казахстанского клуба в КХЛ.

Следующий матч "Барыс" проведёт на выезде третьего января против ярославского "Локомотива".