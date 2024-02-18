"Барыс" дал бой "Амуру" в гостях

Астанинский "Барыс" сыграл с хабаровским "Амуром" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место Восточной конференции, а российский был на восьмой.

Первый период шел к безголевой ничьей, однако за 14 секунд до его завершения отличились хозяева. Во второй части игры россияне увеличили разрыв, сократил его Джозеф ЛаБейт. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где "Амур" довел все до победы — 2:1.

22 февраля "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".