"Барыс" дал бой "Амуру" в гостях
Сегодня, 16:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
138Фото: ХК Барыс
Астанинский "Барыс" сыграл с хабаровским "Амуром" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место Восточной конференции, а российский был на восьмой.
Первый период шел к безголевой ничьей, однако за 14 секунд до его завершения отличились хозяева. Во второй части игры россияне увеличили разрыв, сократил его Джозеф ЛаБейт. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где "Амур" довел все до победы — 2:1.
22 февраля "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".
Самое читаемое
- Разгромом закончился бой Казахстан — Узбекистан на турнире по боксу Dracula Open-2024
- Трагедия у детсада: отец задавил на машине дочь в Акмолинской области
- Новую жилищную программу "Отау" запустит Отбасы банк
- Команда Навального заявила, что его тела нет в морге
- Почти в 90% лапши быстрого приготовления были обнаружены канцерогены