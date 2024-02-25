Бари Алибасов госпитализирован с инсультом

76-летний российский продюсер Бари Алибасов снова оказался в больнице. По предварительной информации — у него инсульт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

По данным СМИ, Алибасову стало плохо днем 25 февраля. "Ему потребовалась экстренная помощь медиков", — сообщает инсайдер. Во время госпитализации шоумен не мог взаимодействовать с медиками, поскольку был оглушен.

В беседе с SHOT сын Алибасова подтвердил, что Бари Каримович находится в больнице. Он сообщил, что отцу сделали КТ и провели анализы, теперь ждут результатов. Бари Алибасов – младший находится в Калининграде, сейчас срочно собирается вылететь к папе в Москву.

Напомним, в январе 2021 года Алибасов уже оказывался отделении реанимации одной из московских больниц. Продюсера отвез в отделение наркологии его сын Бари-младший. После обследования медики приняли решение положить Алибасова в палату интенсивной терапии.

"У папы небольшая проблема с кровообращением, он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которая отвечает за оперативную память", — поделился Алибасов-младший с журналистами.

В 2019 году продюсер и музыкант был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", случайно проглотив ее вместо питьевой воды. В тот момент Алибасов также находился под наблюдением медиков из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, что может повлечь за собой летальный исход.

Артиста поместили в токсикореанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там его на время вводили в состояние медикаментозного сна для восстановления организма, после чего сын планировал отвезти отца на реабилитацию в Казахстан.

Бари Алибасов родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области Казахской ССР. В советские времена он основал коллектив "Интеграл", который исполнял музыку в разных стилях: от джаза и кантри до фьюжн и психоделического рока. Алибасов являлся лидером коллектива.

В конце 1980-х годов Алибасов основал коммерчески успешный музыкальный проект — "На-на", который существует по сей день.