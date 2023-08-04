Барьеры для бизнеса: 22 тысячам предпринимателей помог Антикор

450 проблемных кейсов бизнеса, затронувших права свыше 22 тысяч предпринимателей, решено благодаря Антикоррупционной службе с начала года, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из часто встречающихся барьеров является выдача разрешительных документов.

В Акмолинской области бассейновая инспекция для продления разрешения на специальное водопользование требовала от предпринимателя предоставить заключение экологической экспертизы. Хотя правилами оказания госуслуги такие документы не предусмотрены. Бизнесмен должен приложить к заявлению только электронную копию документа о наличии средств учёта забора воды.

Разрешение на водопользование в итоге выдано. Внесены рекомендации по привлечению к ответственности нерасторопных госслужащих.

При изучении образовательной системы Антикоррупционной службой выявлен ещё один риск давления на поставщиков услуг школьного питания.

С августа 2022 года в Правила организации питания обучающихся включено требование по разработке меню-раскладки. Однако акиматом столицы эти нормы проигнорированы.

Порядка 20 конкурсов уже проведены без требуемых документов. При этом, меню-раскладка является основным документом для обеспечения качества питания детей.

По рекомендации Антикоррупционной службы органы госаудита конкурсы отменили, а Управление образования начало разработку необходимого документа.

В рамках проекта "Бизнеске жол" изучены нерегламентированные налоговые анализы, которые проводятся органами госдоходов для назначения внеплановых проверок.

По внесённым рекомендациям, уполномоченные госорганы закрепят основания для проведения подобных анализов и назначения проверок в новом Налоговом кодексе. Это позволит исключить коррупционный риск не только на системном уровне, но и на стадии формирования.