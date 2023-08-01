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Сегодня, 13:48
28
28Фото: itc.ua
Барби превзошла Бэтмена, Супермена и Гарри Поттера по объему продаж и популярности
По данным Box Office Mojo, за первые выходные сатирическая комедия "Барби" режиссера Греты Гервиг собрала в мировом прокате более 330 миллионов долларов, передаёт Baigenews.kz.
Всего за одну неделю "Барби" собрала в прокате в общей сложности 500 млн долларов.
Главные роли в фильме исполнили Марго Робби в роли Барби и Райан Гослинг в роли Кена.
Сюжет фильма вращается вокруг Барби, куклы из фантастического мира Барбиленд, которая решает отправиться в реальный мир вместе со своим бойфрендом Кеном, чтобы пообщаться с реальными людьми.
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