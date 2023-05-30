- Банки "замораживают" кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии 03:32 297
- Транссексуала из Казахстана задержали в Москве за хулиганство 02:09 352
- Пенсионерку с инвалидностью удерживали в рабстве и заставляли просить милостыню в Алматы 01:22 355
- 1100 долларов США украла у девушки соседка по комнате в общежитии Астаны 00:36 381
- Трёхлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Шымкенте 29.05.2023 415
- Более 27 тысяч фейковых LEGO задержали на границе Казахстана с Россией 29.05.2023 604
- Путинцева сделала камбэк и вышла во второй круг "Ролан Гаррос" 29.05.2023 615
- Релокация: какие иностранные компании уже переехали в Казахстан 29.05.2023 408
- Трёх туристов спасли в горах Алматы 29.05.2023 445
- Почти 150 млн тенге выманил помогайка у астанчан 29.05.2023 501
- Возле каждого аэропорта в Казахстане есть несогласованные объекты – депутаты 29.05.2023 716
- Чемпионат мира по рукопашному бою пройдёт в Астане 29.05.2023 589
- Развращение малолетних: подозреваемого задержали в Жанаозене 29.05.2023 709
- Каково это - быть приёмным родителем. Рассказ из первых уст и советы психолога 29.05.2023 453
- Казахстан возглавил рейтинг Международной ассоциации бокса 29.05.2023 880
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 484
- Возможна провокация - МИД о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 29.05.2023 749
- Состояние за счёт ресурсов Казахстана - в Европарламенте рассказали о возврате активов 29.05.2023 656
- Пенсионеры по выслуге лет накопили более 120 млрд тенге: с 1 июля они могут снять все свои сбережения 29.05.2023 542
- Турист из Дании пожаловался на таксистов в аэропорту Астаны 29.05.2023 1770
- Арестован таксист, пристававший к иностранцам в аэропорту Алматы 29.05.2023 558
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 615
- Стало известно, когда вступит в силу безвиз Казахстана с Китаем 29.05.2023 603
- Токаев пригласил Эрдогана принять участие в саммите ОТГ 29.05.2023 551
- Air Astana не соответствует статусу национального перевозчика – депутаты 29.05.2023 695
- Отца подозревают в насилии над дочерями в Алматинской области 29.05.2023 533
- 33 коровы: кражу скота на 13 млн тенге раскрыли полицейские ВКО 29.05.2023 599
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 714
- Прогулка по кладбищам, дегустация сыра и велопрогулки: новые тренды туризма в Алматы 29.05.2023 667
- Как в Казахстане борются с подростковой преступностью 29.05.2023 498
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 4166
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 509
- Готов ли Казахстан к серьезным природным и техногенным катаклизмам? 29.05.2023 520
- Курс турецкой лиры упал после победы Эрдогана на выборах 29.05.2023 691
- Назарбаев Университет: статус, название, финансирование 29.05.2023 1973
- Жаловаться на побочку от медпрепаратов теперь можно через мобильное приложение 29.05.2023 501
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 558
- Нужно перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией - Токаев 29.05.2023 548
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 549
- "Она как будто в другом мире": в чем причины послеродового психоза 29.05.2023 813
- "Я оценил его шутку" — Токаев о предложении Лукашенко вступить в союзное государство 29.05.2023 1071
- В ЕАЭС надо заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное - Токаев 29.05.2023 519
- Токаева проинформировали о ходе весенне-посевной кампании в СКО 29.05.2023 733
- Столичный протест: Астанчане вновь вышли на улицу из-за отсутствия воды 29.05.2023 1309
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1207
- Выпускные вечера запретили проводить в кафе и ресторанах - Минпросвещения 29.05.2023 964
- Назарбаев Университету передадут имущество Минздрава на 516 млн тенге 29.05.2023 610
- "Играл у канистры с бензином и поджёг себя" - трёхлетний ребёнок попал в реанимацию 29.05.2023 607
- За 44 млн тенге продадут карандаш Адольфа Гитлера на аукционе 29.05.2023 513
- Студентам казахстанских вузов повысят стипендии 29.05.2023 535
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 1085
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область 29.05.2023 760
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1347
- Почему поезд "Тальго" регулярно опаздывает 29.05.2023 1887
- Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ с 1 июля 29.05.2023 1290
- Более 15 млн операций в день проводят клиенты казахстанских банков 29.05.2023 811
- Книгу о подвигах казахстанских ученых во время пандемии презентовали в Казахстане 29.05.2023 664
- Предложения из КХЛ и шансы на НХЛ: итоги чемпионата мира по хоккею для Казахстана 29.05.2023 768
- Шигео Катсу уходит с поста президента Назарбаев Университет 29.05.2023 803
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 676
- Вынужденную посадку совершил борт FlyArystan 29.05.2023 787
- Привлечение инвестиций в регионы: Улытау, Абай и Жамбылская области находятся на последних местах 29.05.2023 908
- Дефолт США отменяется: потолок госдолга будет повышен 29.05.2023 622
- Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга 29.05.2023 784
- Токаев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 29.05.2023 719
- Какие соцвыплаты повысят с 1 июля в Казахстане 29.05.2023 703
- Канада выиграла чемпионат мира-2023 29.05.2023 898
- Город в Австрии установил забор, чтобы помешать туристам делать фото 29.05.2023 855
- Чиновник осушил водоём из-за упавшего туда смартфона 29.05.2023 885
- Гала-концерт с участием казахстанских звёзд прошёл в Актобе 29.05.2023 970
- Гонщик "Астаны" завершил карьеру победой на заключительном этапе "Джиро д’Италия" 29.05.2023 782
- Полковник с семьёй погибли при пожаре в Караганде: уголовное дело закрыто 29.05.2023 3232
- Эрдоган благодарит избирателей за возможность руководить Турцией ещё пять лет 29.05.2023 659
- Cистемы образования оказались не готовы к ChatGPT — ЮНЕСКО 29.05.2023 1146
- Гонки без правил устроили в Астане 28.05.2023 999
- Места тушения лесного пожара в области Абай посетила министр экологии 28.05.2023 765
- Памятник Абаю в Париже стал местом встреч этнических казахов 28.05.2023 757
- В Турции стали известны первые предварительные итоги второго тура голосования 28.05.2023 968
- "Какая боль"... Неожиданно завершился матч "Астана — Атырау" в КПЛ 28.05.2023 1300
- На Netflix подали в суд за цвет кожи главной героини фильма о Клеопатре 28.05.2023 1376
- LOADING...
Банки "замораживают" кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии
Соглашение позволяет солдатам срочной службы в течение 13 месяцев не выплачивать ежемесячные платежи по имеющимся финансовым обязательствам. Кроме того, в период несения службы кредиторы прекращают подачу судебных исков и обращений к нотариусу по взысканию задолженности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Во всех регионах страны на сборных призывных пунктах ведется работа по сбору информации о наличии кредитов и займов у призывников. Молодые люди, имеющие кредиты, подают на имя руководителя местного органа военного управления заявление с указанием наименования заемщика, суммы, подлежащей выплате, и другие данные, связанные с выплатой долга.
"Солдаты, не успевшие уведомить о наличии займа, могут решить этот вопрос путем письменного обращения к командованию части. Рассматриваются также заявления родственников, поданные в адрес МОВУ.
Полученные сведения передаются регулятору. В свою очередь Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка уведомляет финансовые учреждения о необходимости предоставления призванным в армию солдатам отсрочки платежей по основному долгу и вознаграждению", - сообщили в министерстве обороны.
Следует отметить, что по окончании службы молодые люди смогут воспользоваться льготами и поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ. При этом отличившиеся солдаты смогут пройти обучение на бесплатной основе за счет гранта вуза.
-
Trend news
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 713
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 4161
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 557
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 548
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1205
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 1079
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1346
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1456
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 35937
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 4398
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1386
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1288
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10049
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1349
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1279
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1268
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1001
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 1973
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1116
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2335
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1017
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1355
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1148
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1382
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16169
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1749
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1293
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4188
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2030
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2780
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3615
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6314
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2191
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1843
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5053
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3447
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4043
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2592
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2511
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2049
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2013
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2071
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1850
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7224
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2117
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2088
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10857
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2509
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2252
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9946
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2690
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2273
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2221
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2201
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3436
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2373
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2954
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2592
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3048
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2710
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2713
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3080
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2572
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2259
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6651
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2546
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3135
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2710
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 3079
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 3076
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2750
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3586
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10539
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 4397
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3976
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 3025
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 3227
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4981
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 3341
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 3284
-
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 482
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 614
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 508
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 671
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 891
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1189
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1190
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1512
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1145
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1212
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1275
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 1811
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1618
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1571
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1259
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2114
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1642
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1927
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2327
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2146
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1863
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2247
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1882
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2044
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2062
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2280
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2497
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2064
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2263
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2093
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2093
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2047
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2360
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2393
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2212
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2506
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2476
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2376
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4437
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3114
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3142
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3387
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3378
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3164
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3089
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4310
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3079
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3307
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3641
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3514
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3596
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3243
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3798
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3391
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3753
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3403
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3533
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5214
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3819
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3967
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4204
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4518
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4547
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5202
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5705
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4957
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5186
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5179
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5535
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5412
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5305
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5467
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5740
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5630
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7204
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6407
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6648
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6714
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7417
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6484