Аида Балаева: Молодые люди, идущие по пути трудолюбия, знаний, дисциплины, учтивости - наша общая надежда

Авторам 30 лучших проектов в сфере бизнеса, науки, культуры, медиа и информационных технологий вручили гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары" в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты мажилиса парламента, представители Совета молодёжной политики при Президенте РК, видные деятели.

Грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" учреждён главой государства в 2021 году в целях поддержки новых и действующих инициатив молодых казахстанцев. 63 человека уже успешно реализуют свои проекты в разных областях не только в Казахстане, но и за рубежом.

Аида Балаева поприветствовала участников торжественной церемонии.

"Мы живём в эпоху больших перемен, и на нашу молодёжь возложена важнейшая ответственность – выбирать верные ориентиры, быть достойными гражданами, стремиться к успеху через саморазвитие, учёбу и трудолюбие. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание молодёжи, её развитию, открытию новых и широких возможностей для неё. Молодые люди, идущие по пути трудолюбия, знаний, глубоко понимающие смысл человеческого достоинства и уважения к традициям предков - наша общая надежда. Грант, обладателем которого вы сегодня стали - это награда за ваше упорство и талант, трудолюбие и самоотверженность, признание вашей значимости и потенциала. Пусть он станет для вас стимулом для дальнейшего развития. Пусть каждый ваш шаг приводит к новым достижениям и открытиям, а ваши творческие, научные, бизнес идеи позволят внести весомый вклад в развитие нашей страны. Я верю, что вы сделаете наш Казахстан еще лучше!" - отметила министр.

30 авторам лучших проектов вручены гранты по три миллиона тенге каждый.

В этом году для участия в конкурсе по пяти направлениям поступило более 3 000 заявок. В их числе проекты, направленные на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных и культурных традиций и искусства, реализацию научных исследований, стартапов и проектов в области IT, креативных бизнес-идей в области основных секторов экономики.

С 1992 года молодёжи, занимающейся плодотворной научной, творческой, креативной деятельностью, а также имеющей достижения в спорте ежегодно присуждаются государственная молодежная премия "Дарын", молодые казахстанские писатели и поэты становятся обладателями президентской литературной премии, талантливые учёные получают премии имени Кунаева и научные стипендии.