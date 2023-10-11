  • 11 Октября, 19:01
  • BAIGENEWS

BaigeNews LIVE: Депутат о некачественном ремонте ТЭЦ в Казахстане

Сегодня, 18:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 18:02
Сегодня, 18:02
170
Фото: BaigeNews.kz

Депутат мажилиса Ерлан Саиров в интервью BaigeNews.kz рассказал о проблемных вопросах ТЭЦ в Казахстане.

Ранее на заседании парламента он заявил о том, что министр энергетики Алмасадам Саткалиев должен нести персональную ответственность за подготовку к отопительному сезону.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

 

 

 

Самое читаемое

Наверх