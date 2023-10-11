BaigeNews LIVE: Депутат о некачественном ремонте ТЭЦ в Казахстане
Сегодня, 18:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:02Сегодня, 18:02
170Фото: BaigeNews.kz
Депутат мажилиса Ерлан Саиров в интервью BaigeNews.kz рассказал о проблемных вопросах ТЭЦ в Казахстане.
Ранее на заседании парламента он заявил о том, что министр энергетики Алмасадам Саткалиев должен нести персональную ответственность за подготовку к отопительному сезону.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Где появятся "комфортные школы" в Астане
- Завод по переработке мёда предлагают открыть в ВКО
- "Когда уезжает очередная семья, сердце болит": с карты Костанайской области исчезнут 25 сел
- Токаев отреагировал на обращение матери погибшего сына в Щучинске
- Автоледи выехала на "встречку": пять человек погибли в ДТП