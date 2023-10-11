BaigeNews LIVE: Депутат о некачественном ремонте ТЭЦ в Казахстане

Депутат мажилиса Ерлан Саиров в интервью BaigeNews.kz рассказал о проблемных вопросах ТЭЦ в Казахстане.

Ранее на заседании парламента он заявил о том, что министр энергетики Алмасадам Саткалиев должен нести персональную ответственность за подготовку к отопительному сезону.