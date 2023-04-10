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Багдат Мусин наградил своего учителя
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин наградил человека, который внёс вклад в воспитание IT-специалистов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"У каждого человека есть учитель, который сыграл ключевую роль в его жизни. Один из таких учителей, который повлиял на судьбы многих айтишников, это Фуад Гаджиев. В своё время он работал деканом IT-факультета университета Сулеймана Демиреля, который я окончил, довольно долго возглавлял деканат по IT в КБТУ. Можно с уверенностью сказать, что он внёс свой вклад в кадровый потенциал IT-специалистов Казахстана", - написал Мусин в своём аккаунте в Faceboоk.
По словам министра, ученики Гаджиева сегодня работают в министерствах, отечественных компаниях, в мировых техногигантах.
"Сейчас Фуад бей работает в основном в Азербайджане, но несмотря на это во время одного из его приездов руководитель общественного совета при МЦРИАП РК вручил ему от моего имени нагрудной знак "Үздік цифрландырушы", чтобы отметить его лепту в подготовку крутых айтишников. Фуад бей, спасибо за то, что сумели направить и замотивировать нас на достижение карьерных высот, за то, что привили любовь к своей профессии! Пока вы есть, мы все останемся вашими учениками!" — отметил министр.
По его словам, сегодня Фуад Гаджиев помогает МЦРИАП в организационных вопросах по налаживанию сотрудничества между казахстанской Федерацией спортивного программирования и ICPC (Международная студенческая олимпиада по программированию).
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