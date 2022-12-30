АЗРК прокомментировало информацию по делу "Яндекс.Такси"

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В АЗРК сделали заявление касательно частичной отмены судом приказа о проведении расследования в отношении компании "Яндекс.Такси", передаёт BaigeNews.kz.

"29 декабря текущего года Специализированным межрайонным административным судом Алматы оглашено решение о частичной отмене приказа департамента АЗРК по городу Алматы в части проверяемого периода за 2022 год. Суд данное решение мотивировал отсутствием анализа за 2022 год, проведенного до начала расследования. Вместе с тем доля "Яндекс.Такси" по городу Алматы составила в 2020 году – 83,78%, в 2021 году – 84,34%, за первое полугодие 2022 года – 95,3%. По Астане в 2020 году доля составила 60,7%, в 2021 году - 67,3%. Занимаемое положение "Яндекс.Такси" демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке", - сообщили в ведомстве.

К слову, комиссия "Яндекс.Такси" составляет от 17% с учетом НДС, при этом самая высокая комиссия конкурента "Яндекс.Такси" на рынке - 12,5%, то есть комиссия "Яндекс.Такси" выше максимальной рыночной на 36%. При этомдоля конкурента по Алматы в 2020 году составляла 0,6%, в 2021 - 0,3%.

"Необходимо обратить внимание, что помимо "Яндекс.Такси" комиссию от 4% с водителей также взимают таксопарки-партнеры, что приводит к общему удорожанию стоимости поездок в Республике Казахстан. Судом при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны Яндекс.Такси нашли свое подтверждение, и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа. В связи с чем расследование антимонопольным органом будет продолжено", - сообщили в агентстве.

Отметим, на сегодняшний день АЗРК анализируются действия "Яндекс.Такси" на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году.

Антимонопольщики напомнили, что основанием для начала расследования в отношении "Яндекс.Такси" послужили многочисленные жалобы со стороны клиентов на высокие цены и водителей ввиду несогласия с высокой комиссией, установленной "Яндекс.Такси".