АЗРК оштрафовал крупнейших производителей риса за картельный сговор

Агентство по защите и развитию конкуренции установило факты согласованных действий при реализации риса шестью производителями и оптовиками в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

По итогам расследования департамента Агентства по защите и развитию конкуренции области за картельный сговор оштрафовали ПТ "Абзал и К", ТОО "Магжан и К", ТОО "Най-Мир", ТОО "Жан-Арай", ТОО "Абай-Даулет" и ИП "Байдалиев К".

"В частности, выявлены факты антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на рис. По итогам расследования в отношении производителей и оптовых реализаторов риса возбуждены дела об административном правонарушении. В июне текущего года судом вышеуказанные производители риса привлечены к административной ответственности на общую сумму 67,9 миллиона тенге", — говорится в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.