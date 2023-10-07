Азиада-2023: Казахстан взял бронзу в джиу-джитсу и артистическом плавании

Сборная Казахстана отметилась очередными бронзовыми медалями на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мариан Урдабаева стала третьей в джиу-джитсу в весовой категории до 63 килограммов. В схватке за третье место она победила соотечественницу Ажар Салыкова.

Также на третью ступень пьедестала поднялись Ясмин Туякова и Арина Пушкина в артистическом плавании. Они завоевали "бронзу" в соревнованиях среди дуэтов.

Ранее Казахстан упустил медаль в гребном слаломе: Александр Коробов выступил в финальном заезде на байдарках и стал пятым. Другой казахстанский спортсмен Имангали Мамбетов выбыл на стадии полуфинала.

Также сегодня в слаломе на каноэ "серебро" взяла Анастасия Ананьева. Таким образом, в общей сложности Казахстан выиграл две серебряных и одну бронзовую медаль в гребном слаломе на Азиатских играх-2023.