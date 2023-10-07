Анастасия Ананьева принесла Казахстану серебро на Азиаде-2023

Казахстанка Анатасия Ананьева завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу в гребном слаломе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она показала второй результат в соревнованиях на каноэ. Ее время - 119.29.

Первой стала Цзянь Хуан из Китая - 107.71. Харука Окадзаки (Япония) завоевала "бронзу".