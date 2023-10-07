Анастасия Ананьева принесла Казахстану серебро на Азиаде-2023
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
189Фото: Getty Images
Казахстанка Анатасия Ананьева завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу в гребном слаломе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Она показала второй результат в соревнованиях на каноэ. Ее время - 119.29.
Первой стала Цзянь Хуан из Китая - 107.71. Харука Окадзаки (Япония) завоевала "бронзу".
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