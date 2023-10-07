Казахстан упустил медаль в гребном слаломе на Азиаде-2023

Представитель сборной Казахстана по гребному слалому Александр Коробов выступил в финальном заезде Азиады-2023 на байдарках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Коробов прошел дистанцию с результатом 105.41 (103.41 + 2 штрафных секунды) и в итоге стал пятым. Победу одержал местный спортсмен Синь Цюань, за ним в тройке призеров расположились японец Юки Танака и тайванец Ву Шао Суань.

Другой казахстанский спортсмен Имангали Мамбетов выбыл на стадии полуфинала.

Ранее сегодня в слаломе на каноэ "серебро" взяла Анастасия Ананьева. Таким образом, в общей сложности Казахстан выиграл две серебряных и одну бронзовую медаль в гребном слаломе на Азиатских играх-2023.