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Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Сегодня, 13:26
96
Сегодня, 13:26
96

Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Постановлением правительства РК Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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#Азамат Бейспеков #вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:26
96
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