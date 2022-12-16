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Айтишников осудили в Кызылорде по делу о незаконном ЕНТ
В Кызылорде осуждены шестеро человек, в том числе IT-специалисты, за тяжкие уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Они организовали незаконное тестирование выпускников школ, учителей и руководителей организаций среднего образования и получали денежное вознаграждение.
"Согласно уговору, неправомерное дистанционное подключение к базе "Компьютерное тестирование" Национального центра тестирования было согласовано с оператором филиала А., которому предоставлялась доля от выручки. IT-специалист Щ. подготовил устройство "тонкий клиент", которое обеспечивает удалённый доступ к компьютерам тестируемых, и поручил его М.", - сообщили в суде.
Оператор А., дистанционно подключился к более ста тестовым компьютерам, получил неправомерный доступ и возможность копировать вопросы, во время тестирования устанавливал правильные ответы через приложения VNC Viewer и AnyDesk, набирал тестируемым высокие баллы и получал за это вознаграждение.
"В результате противоправных действий подсудимых государству причинён материальный ущерб в размере 27 594 052 тенге. Однако в ходе досудебного расследования ущерб ими был полностью возмещён", - сообщили в суде.
Все подсудимые получили наказание в виде лишения свободы на три года условно.
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