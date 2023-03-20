Автотрассу Кызылорда-Жезказган начали реставрировать

В Кызылординской области стартовал один из самых долгожданных проектов - реконструкция автотрассы "Кызылорда-Жезказган", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Стройка рассчитана на три года. Ремонт дороги, соединяющей южные регионы с центром страны, позволит увеличить грузовые и пассажирские перевозки, а также обеспечить комфортное и безопасное движение по маршруту.

Общая протяжённость трассы - 424 километра. 216 из них - проходит по Кызылординской области. Работы в регионе уже начались. К строительству дороги привлечены шесть отечественных и зарубежных подрядных компаний.

Проектом предусмотрено расширение дороги с семи до девяти метров и её перевод с третьей технической категории на вторую.

Также проектом предусмотрено строительство двух транспортных развязок, трёх мостов и скотопрогоны. Появятся вдоль трассы и другие объекты: тёплые туалеты и зоны отдыха. Долгожданное строительство планируется завершить в 2025 году.