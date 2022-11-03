Авторам лучших проектов по экопредпринимательству вручили по 1,5 миллиона тенге в Астане

В Астане наградили финалистов проекта EcoBusinessLab. Благодаря ему молодёжь за короткий срок смешанного обучения смогла освоить навыки ведения эко-предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz.

Победители получили гранты в размере до 1 500 000 тенге.

Проект реализуется фондом "ITeachMe" в партнерстве с компанией "Шеврон" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Заявки на участие подали 300 претендентов. По итогам трёхэтапного отбора определены 40 студентов из различных регионов Казахстана. Они на протяжении шести месяцев проходили обучение по развитию предпринимательства, универсальному дизайну, экологии. Для них организовывали индивидуальные встречи с менторами.

До финала дошли 32 участника. Они презентовали свои бизнес-идеи перед жюри. Семеро выпускников получили гранты на развитие и реализацию проектов.

По словам координатора по связям с общественностью компании "Шеврон" в Казахстане Жанар Кошпановой, проект EcoBusinessLab способствует популяризации идей "зелёного" предпринимательства, которые становятся всё более актуальными в мире.

"Эти идеи перекликаются и с приоритетами "Шеврон", так как развитие молодёжного предпринимательства и защита окружающей среды являются одними из основных направлений социальных инвестиций нашей компании. Для многих стран экологическое направление в бизнесе давно стало нормой, а в Казахстане оно только начинает развиваться. Мы надеемся, что благодаря EcoBusinessLab многие молодые казахстанцы смогут обрести свою нишу и запустить собственный экобизнес, принося пользу не только экономике, но и окружающей среде, обществу и всей нашей планете", - сказала она.

Один из победителей - Мирфарход Мурахметов. Он представил проект "Готовые замороженные блюда и полуфабрикаты".

"В своё производство я внедрил экологичность. Приятно, что мой проект оценён. Мы производим и традиционные, и вегетарианские блюда. Особенность в том, что мы готовим и обрабатываем продукцию в шоковой заморозке. Потенциальный клиент может разогреть еду в течение пяти-десяти минут, и она будет готова. Ему не нужно тратить время на приготовление".

Фото: BaigeNews.kz

Другая участница проекта Жанар Лут.

"Я представлю проект по созданию предметов интерьера и аксессуаров. Преимущество в том, что использую прочные материалы. Весь процесс производства я стараюсь сделать максимально экологичным. Для упаковки товара использую остатки тканей. Также провожу бесплатные мастер-классы для детей. Обучение в проекте мне очень понравилось. Благодаря обучению у меня есть план, как развивать свой бизнес", - рассказала девушка.

Фото: BaigeNews.kz