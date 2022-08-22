Автомобильный мост через Иртыш построят в Павлодаре

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Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать вопрос строительства автомобильного моста через реку Иртыш в Павлодаре, передает BaigeNews.kz. Находясь в Павлодарской области с рабочей поездкой, глава кабинета министров провел совещание по комплексному социально-экономическому развитию региона, сообщила СЦК. На нем Смаилов поручил министерствам индустрии и инфраструктурного развития, финансов, национальной экономики совместно с акиматом области рассмотреть возможность выделения средств на строительство автомобильного моста через реку Иртыш, реконструкцию дорог "Ленинский – Иртышск – Русская поляна" и "ГРЭС-1 – Баскамыс – Разумовка", строительство объектов водоснабжения и реконструкцию сетей теплоснабжения.

Кроме того, акимату области поручили провести технический аудит теплоэнергетического центра Экибастуза и внести конкретные предложения по обеспечению его эффективной работы, а также совместно с компанией "КазАвтоЖол" до конца года повысить долю дорог в нормативном состоянии до 97 процентов по республиканской сети и до 93 процента – по местной сети.

Премьер-министр отметил, что Павлодарская область является одним из важнейших индустриальных регионов страны, в котором активно развиваются горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность и строительная отрасли. На ее развитие в 2022 году предусмотрено порядка 134 миллиардов тенге, при этом в рамках уточнения республиканского бюджета было дополнительно выделено еще более 23 миллиардов тенге.

"Данные средства направлены на социальные нужды региона, развитие инженерной инфраструктуры, поддержку агропромышленного комплекса и другие инфраструктурные проекты. Необходимо обеспечить их целевое использование и эффективное освоение для достижения качественных результатов", - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на необходимости вести планомерную работу по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания в регионе.

"Данный вопрос регулярно рассматривается на уровне правительства. Определены все необходимые инструменты и механизмы. Их надо активно применять", - отметил он.

Еще одним актуальным вопросом, по словам главы правительства, является диверсификация экономики региона. С этой целью в 2022 году за счет частных инвестиций планируется завершить 66 проектов на сумму около 44 миллиардов тенге. Кроме того, на стадии проектирования находятся еще 48 проектов на сумму свыше 1,7 триллиона тенге.