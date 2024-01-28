Автомобиль вместе с пассажирами ушёл под лёд в Атырау
Сегодня, 19:14
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Сегодня, 19:14Сегодня, 19:14
163Фото: instagram.com/atyrau_qalasy_akimdigi
В пригородном селе Курилкино на реке Жайык затонул автомобиль вместе с людьми. Одного пассажира удалось спасти, водитель погиб, передаёт BaigeNews.kz.
По информации акимат города Атырау, трагедия произошла 28 января в 13:08.
"На реке Жайык был прорублен лед и зафиксирован случай падения автомобиля в воду. На данном месте задействованы четыре спасателя из водосберегающего отряда, одна единица техники. На месте происшествия погиб водитель 1992 года рождения. Пассажир 2006 года рождения направлен в областную больницу", — говорится в сообщении акимата.
Спасатели предупреждают жителей о необходимости строго соблюдать правила безопасности на льду и не пересекать специально отмеченные, несанкционированные места.
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