  • 28 Января, 20:26
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Автомобиль вместе с пассажирами ушёл под лёд в Атырау

Сегодня, 19:14
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instagram.com/atyrau_qalasy_akimdigi Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14
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Фото: instagram.com/atyrau_qalasy_akimdigi

В пригородном селе Курилкино на реке Жайык затонул автомобиль вместе с людьми. Одного пассажира удалось спасти, водитель погиб, передаёт BaigeNews.kz.

По информации акимат города Атырау, трагедия произошла 28 января в 13:08.

"На реке Жайык был прорублен лед и зафиксирован случай падения автомобиля в воду. На данном месте задействованы четыре спасателя из водосберегающего отряда, одна единица техники. На месте происшествия погиб водитель 1992 года рождения. Пассажир 2006 года рождения направлен в областную больницу", — говорится в сообщении акимата.

Спасатели предупреждают жителей о необходимости строго соблюдать правила безопасности на льду и не пересекать специально отмеченные, несанкционированные места.

 

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