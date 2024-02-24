  • 24 Февраля, 04:49
  • BAIGENEWS

Автомобиль въехал в жилой дом в Хромтау

Сегодня, 03:42
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Instagram / ztz_04_aktobe Сегодня, 03:42
Сегодня, 03:42
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Фото: Instagram / ztz_04_aktobe

В Хромтау легковой автомобиль въехал в жилой двухэтажный дом, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП, в результате которого разрушено окно первого этажа дома, произошло вечером 23 февраля на улице Достык, сообщает отдел полиции Хромтауского района Актюбинской области. Пострадавших нет.

"Причиной данного инцидента стал приступ, случившийся у водителя, который является инвалидом третьей группы. Важно подчеркнуть, что водитель на момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент водитель принял на себя ответственность за причинённый ущерб и обязался восстановить повреждённое окно в течение двух дней", — пояснили в полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от @ztz_04_aktobe (@ztz_04_aktobe)

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