Автомобиль въехал в жилой дом в Хромтау

В Хромтау легковой автомобиль въехал в жилой двухэтажный дом, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП, в результате которого разрушено окно первого этажа дома, произошло вечером 23 февраля на улице Достык, сообщает отдел полиции Хромтауского района Актюбинской области. Пострадавших нет.

"Причиной данного инцидента стал приступ, случившийся у водителя, который является инвалидом третьей группы. Важно подчеркнуть, что водитель на момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент водитель принял на себя ответственность за причинённый ущерб и обязался восстановить повреждённое окно в течение двух дней", — пояснили в полиции.