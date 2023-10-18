Автомобиль утонул в реке Урал: погибли двое мужчин
Сегодня, 14:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:34Сегодня, 14:34
194Фото: ДП Атырауской области
Двое мужчин погибли в затонувшем автомобиле в реке Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.
Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области извлечён автомобиль Niva из реки Урал. В автомобиле обнаружены трупы двух мужчин 1971 г и 1981 г.
"Телесных повреждений не выявлено. При просмотре видеокамер установлено, что 16 октября около 23:18 автомобиль на высокой скорости спустился в реку Урал. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в облполиции.
Самое читаемое
- 15-летнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашли в Алматинской области
- Пластиковые крышки спасают жизни: волонтёры Шымкента рассказали о важном проекте
- Подвесному мосту Семея 23 года: в каком состоянии главная достопримечательность области Абай
- Новый вид дорожной разметки испытывают в Алматы
- Комбайнёр погиб во время уборки урожая в Акмолинской области