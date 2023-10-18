Автомобиль утонул в реке Урал: погибли двое мужчин

Двое мужчин погибли в затонувшем автомобиле в реке Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.

Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области извлечён автомобиль Niva из реки Урал. В автомобиле обнаружены трупы двух мужчин 1971 г и 1981 г.