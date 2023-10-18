  • 18 Октября, 15:36
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Автомобиль утонул в реке Урал: погибли двое мужчин

Сегодня, 14:34
АВТОР
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ДП Атырауской области Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34
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Фото: ДП Атырауской области

Двое мужчин погибли в затонувшем автомобиле в реке Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.

Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области извлечён автомобиль Niva из реки Урал. В автомобиле обнаружены трупы двух мужчин 1971 г и 1981 г.

"Телесных повреждений не выявлено. При просмотре видеокамер установлено, что 16 октября около 23:18 автомобиль на высокой скорости спустился в реку Урал. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в облполиции.

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