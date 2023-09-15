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Автомобиль столкнулся с лошадью на дороге в Жетысу, погиб мужчина

Сегодня, 14:41
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 14:41
Сегодня, 14:41
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Фото: polisia.kz

Выбежавшая на дорогу лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации ДП области, на месте происшествия погиб 44-летний мужчина, находившийся в салоне иномарки в качестве пассажира.

"Дорожная авария произошла утром 15 сентября на 136 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск с участием автомашины Honda Element, которая столкнулась с крупной лошадью, внезапно выбежавшей на проезжую часть", - сообщили в ДП области.

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению владельца животного.

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