Автомобиль столкнулся с лошадью на дороге в Жетысу, погиб мужчина

Выбежавшая на дорогу лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации ДП области, на месте происшествия погиб 44-летний мужчина, находившийся в салоне иномарки в качестве пассажира.

"Дорожная авария произошла утром 15 сентября на 136 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск с участием автомашины Honda Element, которая столкнулась с крупной лошадью, внезапно выбежавшей на проезжую часть", - сообщили в ДП области.

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению владельца животного.