Автомобиль столкнулся с лошадью на дороге в Жетысу, погиб мужчина
Сегодня, 14:41
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Сегодня, 14:41Сегодня, 14:41
189Фото: polisia.kz
Выбежавшая на дорогу лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации ДП области, на месте происшествия погиб 44-летний мужчина, находившийся в салоне иномарки в качестве пассажира.
"Дорожная авария произошла утром 15 сентября на 136 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск с участием автомашины Honda Element, которая столкнулась с крупной лошадью, внезапно выбежавшей на проезжую часть", - сообщили в ДП области.
В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению владельца животного.
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