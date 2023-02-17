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Лента новостей

Instagram_dorogi_karagandy Вчера, 23:51
102
Вчера, 23:51
102
Фото: Instagram_dorogi_karagandy

Автомобиль провалился под асфальт в центре Караганды

В центре Караганды автомобиль провалился под асфальт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области. 

Видео с места происшествия появилось в местном Instagram-паблике. Выяснилось, что в образовавшуюся посреди дороги яму попала ещё одна машина.

 
 
 
 
 
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Публикация от Караганда | Новости | Дороги (@dorogi_karagandy)

В полиции сообщили, что яма образовалась вследствие коммунальной аварии.

"По данному факту работники дорожной службы и ТОО "Караганды Су" пояснили, что два дня назад в данном месте произошла утечка воды с трубопровода холодной воды. Ремонтная бригада перекрыла дорогу, откачивала воду и устранила аварию. Однако ночью 17 февраля произошёл очередной порыв - вода залила дорогу и размыла грунт. По этой причине автомашины получили механические повреждения", - пояснили в полиции.

Полицейские начали сбор материалов по факту порчи имущества автовладельцев. Для взыскания суммы ущерба пострадавшим необходимо обратиться в суд с иском и приложить материалы органов полиции, отметили в ДП. 

В отношении должностного лица ТОО "Караганды Су", ответственного за данный участок, будет составлен административный протокол по статье 632 часть 2 КоАПРК.

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#дтп #автомобиль #Караганда #коммунальная авария
BaigeNews.kz
Вчера, 23:51
102
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