Автомобиль провалился под асфальт в центре Караганды

Фото: Instagram_dorogi_karagandy

В центре Караганды автомобиль провалился под асфальт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Видео с места происшествия появилось в местном Instagram-паблике. Выяснилось, что в образовавшуюся посреди дороги яму попала ещё одна машина.

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В полиции сообщили, что яма образовалась вследствие коммунальной аварии.

"По данному факту работники дорожной службы и ТОО "Караганды Су" пояснили, что два дня назад в данном месте произошла утечка воды с трубопровода холодной воды. Ремонтная бригада перекрыла дорогу, откачивала воду и устранила аварию. Однако ночью 17 февраля произошёл очередной порыв - вода залила дорогу и размыла грунт. По этой причине автомашины получили механические повреждения", - пояснили в полиции.

Полицейские начали сбор материалов по факту порчи имущества автовладельцев. Для взыскания суммы ущерба пострадавшим необходимо обратиться в суд с иском и приложить материалы органов полиции, отметили в ДП.

В отношении должностного лица ТОО "Караганды Су", ответственного за данный участок, будет составлен административный протокол по статье 632 часть 2 КоАПРК.