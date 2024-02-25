Автомобиль опрокинулся на трассе в Жетысу: два человека погибли
Сегодня, 11:44
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Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
112Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Смертельное ДТП произошло на 211 км автодороги Алматы-Оскемен в Коксуском районе области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"Предварительно установлено, что водительToyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто. В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Ещё двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу", — сообщили в полиции.
Уточняется, что по факту смертельной аварии начато досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.
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