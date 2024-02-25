Автомобиль опрокинулся на трассе в Жетысу: два человека погибли

Смертельное ДТП произошло на 211 км автодороги Алматы-Оскемен в Коксуском районе области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Предварительно установлено, что водительToyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто. В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Ещё двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу", — сообщили в полиции.

Уточняется, что по факту смертельной аварии начато досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.