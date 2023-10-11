Автоледи выехала на "встречку": пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в результате ДТП в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана". На трассе Алматы – Бишкек столкнулись седан и пассажирский автобус. Легковым автомобилем управляла 37-летняя женщина. Она выехала на полосу встречного движения. Водитель автобуса избежать столкновения не сумел. В результате скончалась водитель автомобиля, три ее пассажира и один пассажир автобуса. По словам очевидцев, после столкновения автобус протащил седан на несколько метров.

По факту ДТП полицейские завели уголовное дело.

- Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Жамбылского района. Проводится следствие с назначением экспертиз, - сообщил Ернар Сайдильдин, официальный представитель ДП Алматинской области.