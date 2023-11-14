Автокредиты повесил на 17 человек житель Алматы

37-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Управления полиции Алмалинского района, гражданин Д. подозревается в обмане, как минимум, 17 жителей города.

"Фигурант убеждал граждан оформить автокредит, обещая выплачивать ежемесячно нужную сумму. Получив деньги и машину, мужчина перепродавал транспортное средство третьим лицам, а деньги тратил по своему усмотрению. По факту мошенничества в особо крупном размере начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК. На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Не исключаем, что потерпевших может быть гораздо больше. Поэтому граждан, кто пострадал от действий данного человека, призываем связаться с нами по телефонам: 8-705-555-77-63; 8-775-747-77-78 и 8-778-591- 91-35", – сказал начальник Управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.