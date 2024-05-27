Автобусы становятся всё более востребованными в Казахстане

По итогам первого квартала текущего года автобусными перевозками в нашей стране воспользовалось 490 млн пассажиров — на 9,2% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom.

В региональном разрезе больше всего пассажиров было перевезено автобусами в Алматы: 125,9 млн, годовой рост — на 3,3%. На второй и третьей строчках оказались Астана (82,9 млн пассажиров, плюс 40,5%) и Карагандинская область (37,1 млн, минус 0,9%).

Меньше всего пассажиров перевезли автобусами в Улытауской (4,8 млн), Туркестанской (5,8 млн) и Алматинской (6,8 млн) областях.

Наибольший рост численности пассажиров автобусов — в 2,1 раза — наблюдался в Алматинской области, наибольшее сокращение — на 23,5%, до 24,7 млн — в Восточно-Казахстанской области.

Доходы компаний от перевозок автобусами достигли 52,5 млрд тг, против 40,9 млрд тг годом ранее. Рост доходов в стоимостном выражении составил 28,3%. Доля доходов от перевозок автобусами составила 57,7% от доходов предприятий в целом в секторе автомобильного и городского электрического транспорта.

Наибольшие доходы от перевозок автобусами получили компании в Алматы (9,9 млрд тг), Астане (6,6 млрд тг) и Шымкенте (5,5 млрд тг), наименьшие — в Жетысуской (655,3 млн тг), Кызылординской (844,2 млн тг) и Абайской (972,8 млн тг) областях.

Что касается цен, по итогам апреля текущего года стоимость автобусных перевозок в среднем по РК выросла на 9,3% в годовой динамике. При этом удорожание было отмечено лишь в некоторых регионах: в Улытауской области — на 33,3%, в Алматы, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях — на 25%. В остальных регионах цены остались на уровне прошлого года, за исключением Кызылординской области, где было зафиксировано удешевление на 5,6%.

Отрасль показала заметный рост инвестиций в основной капитал: по итогам января–апреля текущего года капвложения в сегменте автобусных перевозок достигли 27,6 млрд тг — в 3 раза больше, чем годом ранее.

Основная часть инвестиций пришлась на небанковские заёмные средства: 16,7 млрд тг, годовой рост — сразу в 3 раза. На капвложения из собственных средств предприятий пришлось 9,7 млрд тг, на банковские кредиты — 803,1 млн тг.

Наиболее инвестоёмким регионом стала столица, где объём капвложений составил 12,3 млрд тг, против всего 21,1 млн тг годом ранее. Среди регионов-лидеров также оказались Мангистауская область (4,2 млрд тг) и Алматы 3,3 млрд тг).