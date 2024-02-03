Автобусы на метане запустят в Мангистау: стали известны цены за проезд

Акиму Мангистауской области презентовали новый общественный транспорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В регионе вновь обновили автопарк. Во все районы региона начнут курсировать 10 экологически чистых и комфортабельных автобусов марки Yutong, работающие на метане. Эта инициатива призвана улучшить качество транспортного обслуживания, содействовать экологической устойчивости, снизить нагрузку на потребление сжиженного газа.

Новые автобусы рассчитаны на 53 посадочных места и оборудованы всем необходимым: системой кондиционирования, камерами внутреннего видеонаблюдения, аппарелью для людей с ограниченными возможностями, метановым двигателем и системой GPS.

Для обеспечения автобусов топливом функционирует первая метановая газовая станция, расположенная на территории технопарка. Помимо этого, в парке функционирует диспетчерская, предоставляющая возможность отслеживать маршруты автобусов и просматривать видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Приобретение автобусов и запуск метановой заправочной станции реализованы в рамках инвестиционного проекта "СПК "Каспий" при поддержке областного и городского акиматов.

Цель проекта заключается в обеспечении максимальной безопасности, удобства и качества в предоставлении пассажирских перевозок по Мангистауской области общественным транспортом, а также в обновлении рынка новыми современными автобусами.

"Теперь современные автобусы туристического класса будут обеспечивать комфортабельные переезды в областной центр, предоставляя жителям районов удобный и более экономичный способ передвижения. Стоит отметить, что процесс обновления автобусного парка представляет собой реализацию нескольких этапов - сначала было закуплено 120 автобусов, среди которых 70 - предназначены для обслуживания городского транспортного потока, а 50 - предоставляют перевозки между областным центром и Мунайлинским районом. Кроме того, в 2024 году планируется дополнительно приобрести еще 100 современных автобусов, что приведет к совершенствованию и расширению транспортной инфраструктуры региона", - сказал Нурлан Ногаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маңғыстау облысының әкімдігі (@mangystau_oblysynyn_akimdigi)

Стоимость проезда варьируется от 300 до 2000 тенге.

Так, например, стоимость поездки от Актау до села Курык, расположенном в 70 километрах от областного центра, составит 300 тенге за человека, тогда как на такси эта поездка обходится в среднем 1300 тенге.

Прайс на проезд в новых автобусах:

Актау-Курык-Актау - 300 тенге;

Актау-Жетыбай-Актау - 400 тенге;

Актау-Форт-Шевченко-Актау - 500 тенге;

Актау-Шетпе-Актау - 700 тенге;

Актау-Бейнеу-Актау - 2000 тенге.

Просмотр свободных мест и покупка билетов можно будет осуществить в мобильном павильоне, расположенном в 31А микрорайоне ("Сары базар"). В ближайшее время предпринимателем планируется организация продажи электронных проездных билетов для удобства пассажиров.