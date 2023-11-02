Автобус сбил переходившую дорогу женщину в Астане

Маршрутный автобус сбил 50-летнюю женщину-пешехода в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло на проспекте Абылайхана.

"Сотрудниками столичной полиции проводится дознание по факту ДТП. Установлено, что водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Абылайхана, на пересечении улицы Жансугурулы проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.