- Лучшая теннисистка Казахстана в парах одержала победу на Уимблдоне-2023 04:18 127
- Автобус с российскими туристами застрял на день в Карагандинской области 03:09 241
- Часть дороги обвалилась из-за дождя в Жетысуской области 02:28 278
- Центр для бродячих кошек и собак строят в Павлодаре 00:24 358
- Спасатели ВКО помогли девочке снять кольцо с отёкшего пальца 09.07.2023 424
- Камыш горит в Атырауской области третьи сутки: спасатели сбросили уже 200 тонн воды 09.07.2023 428
- Первая ракетка Казахстана завершил выступление на Уимблдоне 09.07.2023 436
- На МАЭК в Актау отремонтировали первый энергоблок 09.07.2023 459
- В центре Алматы на ремонт перекроют сразу несколько улиц 09.07.2023 486
- 18 тонн заражённых опасным вирусом помидоров завезли в Россию из Казахстана 09.07.2023 626
- Лидер "Астаны" покинул "Тур де Франс", серьёзно травмировав плечо 09.07.2023 466
- Казахстанец взял серебро на Кубке мира по спортивному скалолазанию во Франции 09.07.2023 546
- Спецслужбы Туркменистана пресекли попытку вооружённого переворота 09.07.2023 925
- Два смертельных ДТП произошли в ВКО 09.07.2023 549
- ЦИК Узбекистана признала выборы президента состоявшимися 09.07.2023 598
- Ситуация с распространением саранчи в регионах под конторолем - правительство 09.07.2023 536
- На ремонт в Астане закроют сразу несколько улиц 09.07.2023 562
- Из-за жары в Казахстане МЧС перешло в режим повышенной готовности 09.07.2023 562
- Рыбакина одержала на Уимблдоне десятую победу подряд и вышла в четвёртый круг 09.07.2023 774
- Пожар на вещевом рынке в Алматы потушили 09.07.2023 619
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 874
- Пожар вспыхнул на рынке Алматы 09.07.2023 724
- Первый президент-гей: в Латвии вступил в должность новый глава государства 09.07.2023 737
- По два часа на остановке: как пытаются решить проблему с автобусами в Павлодаре 09.07.2023 497
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 599
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаютcя в трёх городах Казахcтана 09.07.2023 547
- Четырёх человек спасли Актюбинские спасатели 09.07.2023 516
- Элтон Джон завершил прощальное турне 09.07.2023 659
- В Узбекистане начались досрочные выборы президента 09.07.2023 618
- Вылетевший из Лас-Вегаса бизнес-джет разбился вместе с людьми на борту 09.07.2023 986
- Биолокатор, как сердце Тони Старка: как ноу-хау инженера из Астаны меняют жизнь земляков 09.07.2023 1226
- В Актобе отменили приговор оправданным по делу о хищении 70 млн тенге 09.07.2023 642
- Лидер "Астаны" получил серьезную травму на восьмом этапе "Тур де Франс" 09.07.2023 629
- Мужчина убил соседку тесаком, отрубив ей кисти обеих рук на глазах у ребёнка 09.07.2023 1760
- Около 17 кг мертвой рыбы извлекли из реки в Атырауской области 09.07.2023 656
- Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО 09.07.2023 697
- Саранча добралась до Костаная 09.07.2023 1017
- "Тинькофф" с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance 09.07.2023 765
- 3 млрд тенге задолжали больницы Костанайской области 09.07.2023 658
- Житель Атырау пожарил яичницу на раскаленной от солнца сковороде 09.07.2023 808
- Бани загрязняют сточной водой пастбища в Туркестанской области 09.07.2023 743
- Трех человек в Актау экстренно госпитализировали после приёма у кардиолога 08.07.2023 1603
- Определился второй финалист Кубка Казахстана-2023 по футболу 08.07.2023 853
- "Апорт" предложили включить в список географических указаний стран 08.07.2023 820
- Даниал Рахматуллаев выиграл турнир серии ITF Juniors в Тегеране 08.07.2023 810
- К 900 годам тюрьмы приговорили "техасского стрелка" 08.07.2023 928
- Вторая ракетка Казахстана не сумел выйти в финал турнира в Карлсруэ 08.07.2023 869
- Центр для бродячих кошек и собак строят в Павлодаре 08.07.2023 1606
- В Грузии сорвали ЛГБТ-фестиваль 08.07.2023 871
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 2064
- Площадь охваченного огнём камыша в Атырауской области удалось сократить 08.07.2023 849
- Неустойчивая погода сохранится в большинстве регионов страны в воскресенье 08.07.2023 836
- Бублик снялся с парного матча Уимблдона-2023 08.07.2023 1102
- Участки двух улиц закроют на ремонт в Астане 08.07.2023 889
- Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского Совета Азии 08.07.2023 1029
- Умерла бронзовая призёрка Сурдлимпийских игр Ляззат Бахтиярова 08.07.2023 1796
- Вертолёт из Кызылорды привлекли для тушения камыша на побережье Каспийского моря 08.07.2023 863
- Без света из-за вчерашнего ливня в Павлодаре остаются более 1500 потребителей 08.07.2023 914
- В Нидерландах из-за проблем с беженцами распалась правящая коалиция 08.07.2023 891
- Какими должны быть "комфортные школы" в Казахстане, объяснил Смаилов 08.07.2023 1006
- Поиски сорвавшегося с горы альпиниста в Туркестанской области продолжаются шестой день 08.07.2023 1003
- Казахстанка завоевала золото юниорского чемпионата мира по гребле 08.07.2023 1697
- 44 школы построят в Актюбинской области до 2025 года 08.07.2023 805
- Почти 200 тысячам японцев рекомендовали эвакуироваться из-за ливней 08.07.2023 851
- Двоих сёрферов спасли ночью на побережье Каспийского моря 08.07.2023 921
- Более шести тысяч кубометров воды откачали за ночь с подтопленной улицы Павлодара 08.07.2023 1020
- Перфоманс шоу военных оркестров мира показали на площадях Астаны 08.07.2023 875
- Два человека погибли и один пропал без вести после взрыва в Мексиканском заливе 08.07.2023 976
- Казахстанцы вышли в финал юниорского турнира ITF в Иране 08.07.2023 999
- Семейчане собирают средства на независимую экспертизу дорог города 08.07.2023 6065
- Елена Рыбакина сразится с англичанкой Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона 08.07.2023 1215
- Жителям трёх городов Казахстана в субботу рекомендуют меньше гулять 08.07.2023 1104
- Создатель Twitter высмеял новую соцсеть Цукерберга 08.07.2023 1070
- В Астане прошёл книжный фестиваль 08.07.2023 954
- Вторая двойня подряд родилась в семье из ЗКО 08.07.2023 1945
- Умер создатель реалити-шоу "За стеклом" 08.07.2023 1095
- Шоу дронов в Астане увидели более 25 тысяч человек — акимат 08.07.2023 1029
- Ещё один пожар потушили в Баянаульском нацпарке 08.07.2023 1013
- Объявлено место проведения конкурса "Евровидение-2024" 08.07.2023 1211
- Разгерметизация колеса привела к смертельному ДТП в Жетысуской области 08.07.2023 1238
- LOADING...
Сегодня, 03:09
241
241Фото: МЧС РК
Автобус с российскими туристами застрял на день в Карагандинской области
Автобус с российскими туристами, совершивший остановку в Осакаровском районе Карагандинской области из-за поломки, продолжил путь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
9 июля в полночь автобус, следовавший по маршруту Омск – Бишкек, из-за технической неисправности ходовой части застрял на трассе Кызылорда – Павлодар. В автобусе находились 34 человека, в том числе четверо детей.
Пассажиры остались в автобусе возле придорожного кафе. В эвакуации и медициской помощи не нуждались. Перевозчик в 15:00 доставил пассажиров на вокзал Караганды для размещения и завершени ремонта автобуса.
В 20:00 того же дня после устранения поломки автобус последовал далее по маршруту, сообщили в МЧС.
Поделитесь:
-
Trend news
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 861
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 590
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 2052
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2019
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1222
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1524
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1578
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1147
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1148
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 1833
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5023
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1446
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1052
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4072
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 3969
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2357
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2423
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1318
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3116
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2554
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1530
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1592
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1678
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 12954
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2021
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1486
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2546
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3145
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2254
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2635
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2103
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2601
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 2902
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2517
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2401
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 1961
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 2898
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1667
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 3809
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 2776
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 178473
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 1907
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4231
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 4986
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4460
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3619
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 2737
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7335
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2483
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 21808
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3501
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 15977
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 4975
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11184
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3196
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 4874
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3340
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3312
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3692
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 3862
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4033
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2925
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 3872
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 27962
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2583
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3162
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3093
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3244
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2830
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3624
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2937
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 3938
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 11701
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30304
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 2839
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3057
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3391
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 9190
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2916
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 4081
-
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1173
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1138
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1101
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1217
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1154
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1587
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1446
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1122
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1461
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1261
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1396
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1564
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 1733
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1502
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1404
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1447
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1334
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 1914
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1539
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1661
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2447
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1840
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1581
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1818
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1597
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1549
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1505
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1757
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2300
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1891
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1741
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3428
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2015
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2573
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3448
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2203
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2141
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38480
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2004
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3042
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2496
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2319
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3043
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2539
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2632
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3026
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2990
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3324
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 3723
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4269
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3697
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3218
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3290
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2852
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4051
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 4867
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4051
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3599
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3081
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3849
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2921
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3354
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3247
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3638
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 3832
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3436
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 3834
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4027
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5730
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4313
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 5911
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4566
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4256
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3779
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4781
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3493
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3913
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5132
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3602
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 4703