Автобус с российскими туристами застрял на день в Карагандинской области

Фото: МЧС РК

Автобус с российскими туристами, совершивший остановку в Осакаровском районе Карагандинской области из-за поломки, продолжил путь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

9 июля в полночь автобус, следовавший по маршруту Омск – Бишкек, из-за технической неисправности ходовой части застрял на трассе Кызылорда – Павлодар. В автобусе находились 34 человека, в том числе четверо детей.

Пассажиры остались в автобусе возле придорожного кафе. В эвакуации и медициской помощи не нуждались. Перевозчик в 15:00 доставил пассажиров на вокзал Караганды для размещения и завершени ремонта автобуса.

В 20:00 того же дня после устранения поломки автобус последовал далее по маршруту, сообщили в МЧС.