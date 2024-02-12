  • 13 Февраля, 00:05
  • BAIGENEWS

Автобус с иностранцами съехал в кювет на трассе Рудный-Качар

Вчера, 23:36
АВТОР
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стоп-кадр из видео/instagram.com/viktor.ionenko Вчера, 23:36
Вчера, 23:36
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Фото: стоп-кадр из видео/instagram.com/viktor.ionenko

Автобус, в салоне которого находились граждане Республики Таджикистан, сошёл с трассы в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Это произошло на автодороге Рудный-Качар.

"Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего съехал с трассы. В салоне находились граждане Республики Таджикистан, более 50 взрослых и 4 несовершеннолетних детей. Были задействованы государственные учреждения города, предприятия ТОО "Рудненский водоканал", ТОО "Тепловые сети", службы УП, УЧС, медицинские работники. Все пассажиры в срочном порядке были эвакуированы в Рудный",  написал на своей странице в Instagram аким Рудного Виктор Ионенко.

Для пассажиров организовали горячий чай и перекус в молодёжном ресурсном центре. Дополнительно волонтеры и предприниматели помогли острадавшим в предоставлении продуктов питания, тёплой одежды и обуви.

Пока пассажиры отогревались, специализированные службы делали всё для возобновления движения застрявшего автобуса. 

"Благодарен всем, кто приложил необходимые усилия в обеспечении безопасности и благополучия граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации",  отметил аким города Рудный.

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