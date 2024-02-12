Автобус с иностранцами съехал в кювет на трассе Рудный-Качар
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Автобус, в салоне которого находились граждане Республики Таджикистан, сошёл с трассы в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Это произошло на автодороге Рудный-Качар.
"Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего съехал с трассы. В салоне находились граждане Республики Таджикистан, более 50 взрослых и 4 несовершеннолетних детей. Были задействованы государственные учреждения города, предприятия ТОО "Рудненский водоканал", ТОО "Тепловые сети", службы УП, УЧС, медицинские работники. Все пассажиры в срочном порядке были эвакуированы в Рудный", — написал на своей странице в Instagram аким Рудного Виктор Ионенко.
Для пассажиров организовали горячий чай и перекус в молодёжном ресурсном центре. Дополнительно волонтеры и предприниматели помогли острадавшим в предоставлении продуктов питания, тёплой одежды и обуви.
Пока пассажиры отогревались, специализированные службы делали всё для возобновления движения застрявшего автобуса.
"Благодарен всем, кто приложил необходимые усилия в обеспечении безопасности и благополучия граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", — отметил аким города Рудный.
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