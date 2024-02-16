Авто загорелось на территории новостройки в Астане

Автомашина и погрузчик загорелись на территории новостройки сегодня ночью в Астане. Прибывшие на вызов пожарные, потушили загоревшийся автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"В ночь на 16 февраля в 00:24 пожарные Астаны выехали на тушение горения автомашины и погрузчика на территории новостройки", - говорится в сообщении.

Силами огнеборцев пожар в 00.56 часов локализован, в 01.02 ликвидирован.

Всего в тушении было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС г.Астаны.