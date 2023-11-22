Авто с пассажирами провалилось в траншею в Костанае

Автомобиль Infiniti опрокинулся в траншею в Костанае. В машине находилась семья с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло утром на улице Летунова. За рулём машины находился 30-летний водитель. Пострадала пассажирка.

Полицейские установили подрядную организацию, проводившую ремонтные работы по прокладыванию кабеля. На месте происшествия отсутствовали дорожные знаки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшей, по результатам которой будет принято процессуальное решение.