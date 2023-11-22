Авто с пассажирами провалилось в траншею в Костанае
Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
138Фото: polisia.kz
Автомобиль Infiniti опрокинулся в траншею в Костанае. В машине находилась семья с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло утром на улице Летунова. За рулём машины находился 30-летний водитель. Пострадала пассажирка.
Полицейские установили подрядную организацию, проводившую ремонтные работы по прокладыванию кабеля. На месте происшествия отсутствовали дорожные знаки.
Назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшей, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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