Авто с людьми провалилось под лёд в Атырау: погиб водитель

Машина провалилась под лёд на реке Урал. Погиб водитель, 17-летнего пассажира доставили в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По информации акимата Атырау, трагедия произошла днем 28 января на реке Урал в селе Курилкино.

"На месте происшествия погиб водитель 1992 года рождения, а его пассажир 2006 года рождения направлен в областную больницу", - сообщили в акимате.

Четыре спасателя и одна единица техники работали на месте происшествия.