Авто с людьми провалилось под лёд в Атырау: погиб водитель
Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
124Фото: bmwfun.ru
Машина провалилась под лёд на реке Урал. Погиб водитель, 17-летнего пассажира доставили в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
По информации акимата Атырау, трагедия произошла днем 28 января на реке Урал в селе Курилкино.
"На месте происшествия погиб водитель 1992 года рождения, а его пассажир 2006 года рождения направлен в областную больницу", - сообщили в акимате.
Четыре спасателя и одна единица техники работали на месте происшествия.
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