  • 28 Марта, 01:36
  • BAIGENEWS

Авиация КНБ эвакуировала жителей зимовки в Костанайской области

Сегодня, 00:24
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Из открытых источников Сегодня, 00:24
Сегодня, 00:24
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Фото: Из открытых источников

Очередную эвакуацию жителей зимовок близ города Аркалык Костанайской области провели МЧС при помощи Авиационной службы КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Из аэропорта областного центра был поднят вертолёт МИ-8 КНБ. Экипаж борта направился к зимовке Сарыбас, где в спасении нуждались местные жители.

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