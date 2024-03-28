Авиация КНБ эвакуировала жителей зимовки в Костанайской области
Сегодня, 00:24
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Сегодня, 00:24Сегодня, 00:24
114Фото: Из открытых источников
Очередную эвакуацию жителей зимовок близ города Аркалык Костанайской области провели МЧС при помощи Авиационной службы КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Из аэропорта областного центра был поднят вертолёт МИ-8 КНБ. Экипаж борта направился к зимовке Сарыбас, где в спасении нуждались местные жители.
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