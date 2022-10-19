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  • Авиакомпанию "Жетысу" оштрафовали за использование в полётах неповеренной техники
pixabay.com Сегодня, 13:24
87
Фото: pixabay.com

Авиакомпанию "Жетысу" оштрафовали за использование в полётах неповеренной техники

Авиакомпания "Жетысу" выплатила штраф в размере 155 МРП. Авиаперевозчика наказали за нарушение Закона "Об обеспечении единства измерений" и использование в полётах неповеренной техники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент Комитета технического регулирования и по области Жетысу. 

Установлено, что из 57 единиц средств измерений авиакомпании два инфоркрасных датчика не имеют сертификаты о поверке, хотя согласно закону, перед эксплуатацией они должны пройти метрологическую аттестацию и регистрацию в реестре государственной системы обеспечения единства измерений. 

"Должностные лица авиакомпании, не смотря на вышеуказанные нарушения, не приняли меры по устранению данных недостатков, а сотрудники использовали приборы в штатном режиме. Выявленное нарушение допущено вследствие недобросовестного отношения к своим функциональным обязанностям должностными лицами авиакомпании, а также отсутствия должного ведомственного контроля со стороны руководящего состава", - говорится в сообщении.

По результатам проверки на авиаперевозчика наложен штраф в размере 310 МРП. В течение семи дней компания может оплатить пятидесят процентов от указанной суммы - 155 МРП. 

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#нарушение #авиаперевозки #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:24
87
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