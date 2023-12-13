Авиакомпания из ОАЭ запускает рейсы в Туркестан

Авиакомпания Wizz Air AbuDhabi запускает регулярные рейсы по маршруту Туркестан – Абу-Даби. О расширении географии полётов по международным направлениям сообщили в Комитете гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.

Полёты будут выполняться с 16 декабря с частотой три рейса в неделю на воздушных суднах типа Airbus A321.