Авиакомпания из ОАЭ запускает рейсы в Туркестан
Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18Сегодня, 15:18
93Фото: wizzair.com
Авиакомпания Wizz Air AbuDhabi запускает регулярные рейсы по маршруту Туркестан – Абу-Даби. О расширении географии полётов по международным направлениям сообщили в Комитете гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.
Полёты будут выполняться с 16 декабря с частотой три рейса в неделю на воздушных суднах типа Airbus A321.
"Запуск рейсов по новому авиамаршруту предоставит жителям Туркестана возможность дальнейших перелётов по другим маршрутам транзитом через Абу-Даби. Открытие нового международного авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ", - считают в КГА.