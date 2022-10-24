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kazaviaspas.kz / иллюстративное фото Вчера, 23:55
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Фото: kazaviaspas.kz / иллюстративное фото

Аварийную посадку совершил вертолет "Казавиаспаса" в Акмолинской области

Аварийную посадку совершил вертолет АО "Казавиаспас" в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Казинформ".

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 24 октября 2022 года в 12:30 поступило сообщение о том, что при перегоне из аэропорта Кокшетау в аэропорт Жезказгана вертолёт Ми 8АМТ UP-MI873 (принадлежащий АО "Казавиаспас" МЧС РК), в 12:12 совершил вынужденную посадку между селом Мариновка Атбасарского района и селом Красноселькое Буландынского района.

Посадку произвели по причине загорания на табло сигнала и вибрации в правом моторном отсеке. Экипаж состоит из четырёх пилотов и двух техников. Жертв и пострадавших нет.

В 20:00 на место происшествия прибыла комиссия "Казавиаспаса" для установления причины посадки авиасудна. Организована охрана воздушного судна.

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#авиация #вертолет #мчс #казавиаспас
BaigeNews.kz
Вчера, 23:55
144
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