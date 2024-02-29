Авария на мосту спровоцировала пробку в Семее

В Семее полиция призывает водителей выбрать другую дорогу из-за того, что на автогужевом мосту произошло дорожно-транспортное происшествие, которое серьезно затруднило движение транспорта, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции области Абай.

"В связи с тем, что на старом мосту из-за ДТП образовались пробки, просим водителей, которые планируют сейчас поездку через старый мост в сторону правого берега, выбрать другой маршрут движения, дабы не терять свое время, пока идет оформление ДТП", - обратились к водителям стражи порядка.

По предварительным данным, водитель двигался по мосту в направлении правобережной части города, но не справивился с рулевым управлением и допустил касательное столкновение с другим участником дорожного движения, следующим в том же направлении.

В полиции отметили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.